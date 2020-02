Sensorion reçoit l'approbation du comité de protection des personnes pour l'inclusion de nouveaux sites militaires dans l'étude de Phase 2 du SENS-401

(Boursier.com) — Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition annonce que le Comité Indépendant de Protection des Personnes de Strasbourg a revu et approuvé la liste des sites additionnels qui participeront à l'étude de Phase 2 en cours du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).

L'inclusion des patients militaires volontaires dans ces nouveaux sites commencera après la réalisation de dernières étapes administratives.

Ces nouveaux centres vont recruter des militaires volontaires qui ont été exposés à des bruits impulsionnels dans le cadre de leurs activités professionnelles et souffrant de perte d'audition. Cette étude de Phase 2 est la plus grande étude clinique jamais réalisée dans l'Armée française.

Le consortium PATRIOT - dont Sensorion est chef de file et qui comprend également l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), l'Institut Pasteur et Electronique du Mazet1 - a été lauréat d'un financement non-dilutif de 10,8 ME de la part du gouvernement français. Sensorion recevra jusqu'à 5,6 ME pour soutenir le développement clinique du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine. La mobilisation et la participation active du Ministère des Armées sur ce projet témoigne que la perte auditive neurosensorielle soudaine est un réel besoin de santé non satisfait et de la nécessité de disposer de solutions diagnostiques et thérapeutiques efficaces...