Sensorion publie les résultats des résolutions de l'AG Extraordinaire

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce les résultats des résolutions présentées lors de son Assemblée générale extraordinaire (AGE), tenue en présentiel, du 14 avril 2022 et leur mise à disposition dans la section dédiée du site internet de la Société.

Toutes les résolutions recommandées par le Conseil d'Administration et soumises à l'Assemblée générale extraordinaire, tenue en présentiel du 14 avril 2022 ont été adoptées. 63% du capital était présent et représenté.

Le résultat des votes sur l'ensemble des résolutions proposées peut être consulté sur le site internet de Sensorion (https://www.sensorion.com) dans l'espace Investisseurs et la rubrique Assemblée générale.