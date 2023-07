Sensorion publie des données positives d'efficacité dans l'étude clinique de phase 2a SENS-401

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, publie aujourd'hui une analyse complémentaire de son essai clinique de phase 2a de preuve de concept (POC) mené avec SENS-401 dans la préservation de l'audition résiduelle chez les patients adultes suite à une implantation cochléaire.

L'analyse de ces données préliminaires sera présentée lors du webinaire KOL organisé par la société ce mercredi 5 juillet 2023.

Le 19 juin 2023, Sensorion a annoncé que, dans les données préliminaires de l'étude de phase 2a, SENS-401 a été détecté dans la périlymphe des 5 patients adultes traités avec le produit. Les niveaux de SENS-401 ont été considérés comme compatibles avec des effets thérapeutiques potentiels après sept jours de traitement oral répété.

Un certain nombre de critères d'évaluation secondaires ont également été évalués dans l'étude, dont le changement du seuil auditif entre le début et la fin de la période de traitement dans l'oreille implantée, à plusieurs fréquences. Les critères d'entrée dans l'étude exigeaient que les patients aient un seuil d'audiométrie tonale pure (PTA) de 80 dB ou mieux (c'est-à-dire ?80 dB) à 500 Hz, défini comme indiquant un niveau minimal d'audition résiduelle. Une analyse plus poussée indique que les patients traités par SENS-401 ont démontré la préservation de 21 dB de leur audition résiduelle par rapport au groupe contrôle, six semaines après l'implantation cochléaire à 500 Hz.

Dans le groupe traité par SENS-401 (N=5), la perte d'audition résiduelle n'était que de 12 dB, contrastant avec une perte plus importante de 33 dB observée dans le groupe de contrôle comptant quatre participants non traités par SENS-401. Il en résulte une différence cliniquement significative de 21 dB entre les deux groupes, ce qui démontre que SENS-401 a eu un effet protecteur sur la perte auditive résiduelle précoce après l'implantation cochléaire. Ces résultats originaux et prometteurs renforcent l'hypothèse selon laquelle SENS401, en traversant la barrière labyrinthique pour atteindre la cochlée, a un effet positif sur la préservation de l'audition résiduelle.

L'essai de phase 2a est un essai multicentrique, randomisé, contrôlé et ouvert visant à évaluer la présence de SENS-401 dans la cochlée (périlymphe) après 7 jours d'administration orale biquotidienne chez des patients adultes avant une implantation cochléaire destinée à traiter une déficience auditive modérément sévère à profonde. Les patients commencent le traitement avec SENS-401 7 jours avant l'implantation et continuent à recevoir SENS-401 pendant 42 jours.