Sensorion : programme à suivre

Sensorion : programme à suivre









(Boursier.com) — Sensorion annonce la participation de l'équipe de management à quatre réunions d'investisseurs et de 'R&D' virtuelles durant le mois d'avril 2021.

Le directeur du Business Développement de Sensorion, Juergen Heitmann, présentera la stratégie de la société lors de l'édition 2021 du Cell & Gene Meeting on the Mediterranean qui se tiendra virtuellement du 6 au 9 avril 2021. La présentation sera disponible sur demande.

Date : Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2021

Evènement : Cell & Gene Meeting on the Mediterranean

Nawal Ouzren, Directrice Générale, présentera la stratégie de Sensorion lors des Solebury Trout European Biotech Investor Days 2021, une présentation dédiée aux investisseurs et qui se tiendra virtuellement les 7-8 avril 2021. Nawal Ouzren sera disponible pour des rencontres individuelles en ligne pendant toute la durée de la conférence.

Date : Mardi 7 avril - Mercredi 8 avril 2021

Présentation : Mardi 7 avril à 14h30 EDT- (20h30 CEST)

Evènement : Solebury Trout European Biotech Investor Days 2021

L'équipe de management de Sensorion participera au 5e Annual Manufacturing Summit de Chardan les 26 et 27 avril 2021 et sera disponible pour des rencontres individuelles en ligne pendant toute la durée de la conférence.

Date : Lundi 26 avril - Mardi 27 avril 2021

Evènement : 5th Chardan Annual Manufacturing Summit

La Directrice Générale, Nawal Ouzren participera à la 13e conférence Kempen Healthcare Life Sciences, une réunion d'investisseurs qui se tiendra virtuellement le 28 avril 2021. Nawal Ouzren sera disponible pour des rencontres individuelles en ligne, tout au long de la conférence.

Date : Mercredi 28 avril 2021

Evènement : Kempen Healthcare Life Sciences conference (Cell, Gene and RNA based companies stream).