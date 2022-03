Sensorion présentera lors de la conférence 'Bioprocessing Summit Europe' le 22 mars à Barcelone

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, a le plaisir d'annoncer la participation en personne de l'équipe de management de Sensorion à la conférence "Bioprocessing Summit Europe" qui se tiendra à la fois en personne et virtuellement du 22 au 24 mars 2022 à Barcelone, en Espagne.

Christine Le Bec, Responsable du développement pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique, présidera une session intitulée "Etude du développement pharmaceutique, de la fabrication, des contrôles et des stratégies analytiques en matière de Thérapie Génique" ("Navigating Gene Therapy CMC and Analytics") de 8h25 à 12h CET (2h25 à 6h EDT) le mardi 22 mars.

Otmane Boussif, Directeur des Opérations techniques, présidera une session intitulée "L'analytique en Thérapie Génique" ("Gene Therapy Analytics") le mardi 22 mars de 13h30 à 17h15 CET (7h30 à 11h15 EDT). Christine Le Bec présentera en personne, au cours de cette session, "La Caractérisation du Vecteur AAV Dual pour l'Otoferline" ("Characterization of Dual AAV Vector Otoferlin"), de 14h05 à 14h35 CET (8h05 à 8h35 EDT).

Otmane Boussif animera aussi, le même jour, un échange interactif en personne intitulé "Développement pharmaceutique, fabrication et contrôle en matière de Thérapie Génique " ("Gene Therapy CMC and Development") de 17h15 à 18h CET (11h15 à 12h EDT).