Sensorion participera et présentera lors de plusieurs conférences à venir

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce sa participation et des présentations lors de plusieurs conférences à venir.

9 Septembre : Virtual Fireside Chat organisé par SunTrust Robinson Humphrey - Sensorion présentera à 16h00 HAEC

8-11 Septembre : Advanced Therapies (conférence virtuelle) - Christine le Bec, Responsable du développement pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique présentera "défis et enjeux de l'approche duale de virus adéno-associés recombinants" le 8 septembre à 12h30 HAEC dans la session "Fabrication de Vecteurs Viraux".

1-2 Octobre : Jefferies Gene Therapy/Editing Summit (conférence virtuelle)

5-6 Octobre : Chardan Genetic Medicines Conference (conférence virtuelle) - La date et l'heure de la présentation seront communiquées ultérieurement

5-6 Octobre : Healthtech Innovation Days (conférence virtuelle et présentielle à Paris)

12-16 Octobre : Cell and Gene Therapy Meeting on the Mesa (conférence virtuelle) - La date et l'heure de la présentation seront communiquées ultérieurement