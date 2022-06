Sensorion participera à la conférence 'Inner Ear Disorder Therapeutics Summit'

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, a le plaisir d'annoncer la participation, en personne, de l'équipe de direction de Sensorion à la conférence Inner Ear Disorder Therapeutics Summit, un congrès scientifique, qui se tiendra à Boston, aux Etats-Unis, en juin 2022.

Dr. Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion, fera une présentation sur "AUDIBLE-S, une étude permettant d'évaluer l'utilisation du SENS-401 dans l'indication SSNHL : résultats et enseignements" ( Audible-S, A Study to Evaluate the Use of SENS-401 in SSNHL Disease: Results & Lessons Learned ) le 22 juin 2022, à l'occasion de la deuxième rencontre Inner Ear Disorder Therapeutics Summit, qui se tiendra à Boston, aux Etats-Unis, du 20 au 23 juin 2022.

Nora Yang, Ph.D., Directrice Scientifique de Sensorion, qui participera également au congrès, prendra part à une table ronde intitulée "Dérisquer le développement précoce - un processus de développement précoce solide et exhaustif est essentiel pour minimiser les difficultés rencontrées en clinique" ( De-Risking the Early Development Process - a robust and comprehensive early development process is essential to minimize setbacks faced in the clinic ), le 21 juin 2022. Elle fera également une présentation à propos des " Thérapies géniques dans le traitement des maladies génétiques monogéniques de l'audition " ( Gene Therapies for Treating Monogenic Hearing Disorders ), le 23 juin 2022.