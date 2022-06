Sensorion participera à la conférence 'Gene Therapy Development and Manufacturing'

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, a le plaisir d'annoncer la participation, en personne, d'un membre de l'équipe de direction de Sensorion à la conférence Gene Therapy Development and Manufacturing, un congrès scientifique, qui va se tenir à Londres dans le courant du mois de juin.

Otmane Boussif, Directeur des Opérations Techniques de Sensorion, fera une présentation sur "L'approche de thérapie génique pour les troubles de l'audition : production et stratégie de contrôle des vecteurs AAV" (Gene Therapy Approach For Hearing Disorders : AAV Manufacturing & Control Strategy) le 13 juin 2022, lors de la conférence Gene Therapy Development and Manufacturing qui se tiendra à Londres, au Royaume-Uni, du 13 au 14 juin 2022.