Sensorion participera à la 6e conférence annuelle 'Bioprocessing Summit Europe'

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies géniques pour l'oreille, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 6e conférence annuelle "Bioprocessing Summit Europe", qui se tiendra du 14 au 16 mars 2023 à Barcelone, en Espagne. Sensorion participera également à une table ronde d'expert le 22 mars 2023.

Christine Le Bec, Ph.D., Responsable du développement pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique de Sensorion, présidera une session intitulée "Développement pharmaceutique, fabrication et contrôles en thérapie génique et stratégies de développements techniques" ("CMC and Technical Development Strategies") lors de la conférence "Bioprocessing Summit Europe", le 14 mars 2023.

Christine fera également une présentation sur "La caractérisation du vecteur AAV dual pour l'Otoferline" ("Characterization of Dual AAV Vector Otoferlin"), le 14 mars 2023.