Sensorion participe à trois conférences en mai

Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce aujourd'hui la participation de l'Equipe de management à trois conférences virtuelles en mai 2021.

Christine Le Bec, Responsable du développement pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique co-présidera une session scientifique sur le "Développement de variants de capsides AAV " ("Development of AAV Capsid Variants") lors de la conférence de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (American Society of Gene & Cell Therapy ASGCT) dont la réunion annuelle se tiendra virtuellement du 11 au 14 mai 2021.

Date : Mardi 11 mai 2021

Session : 17h30-19h15 EDT (23h30-1h15 CEST)

Evènement : American Society of Gene & Cell Therapy Annual Meeting (ASGCT)

De plus, l'Equipe de Recherche de Sensorion présentera une vue d'ensemble de la plateforme de Thérapie Génique de la société, axée sur les troubles auditifs. Le poster 575 - Adeno-Associated Vector Discovery Platform for Inner Ear Disorders (ID 274) décrit la plateforme de Sensorion permettant d'optimiser la découverte et la validation de nouveaux vecteurs de thérapie génique à base de virus adéno-associés (AAV) dans les troubles de l'oreille interne dans le but de développer de nouveaux produits thérapeutiques propriétaires.

Date : Mardi 11 mai 2021

Session : 8h00-11h00 EDT (14h00-16h00 CEST) Digital Gallery 516 - Neurologic Diseases

Nawal Ouzren, Directrice Générale sera interrogée par l'analyste Joon Lee lors d'une discussion informelle dans le cadre de la conférence virtuelle " Truist Securities Virtual Life Sciences series ", le 20 mai 2021.

Date : Jeudi 20 mai 2021

Discussion : 12h00 EDT (18h00 CEST)

Evènement : Truist Securities Virtual Life Sciences series

Géraldine Honnet, Directrice Médicale fera une présentation du SENS-401 développé par Sensorion intitulée " Mise à disposition des patients d'une nouvelle molécule pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) " ("Bringing a New Small Molecule to Patients for Sudden Sensorineural Hearing Loss (SSNHL) Disease") au Sommet thérapeutique sur les troubles de l'oreille interne (Inner Ear Disorders Therapeutic Summit), qui se tiendra virtuellement du 25 au 27 mai 2021.

Date : Jeudi 27 mai 2021

Présentation : 11h35-12h50 EDT (17h35-18h50 CEST)

Evènement : Inner Ear Disorders Therapeutic Summit