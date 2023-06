Sensorion organise un séminaire en ligne le 5 juillet. Confirmation des prochaines étapes clés

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce qu'elle organise un séminaire en ligne le 5 juillet sur les données préliminaires de l'étude de preuve de concept (POC) de Phase 2a du SENS-401 dans la préservation de l'audition résiduelle suite à une implantation cochléaire. Les principaux résultats de l'étude de Phase 2a seront communiqués en juin.

Le séminaire comprendra une présentation du Professeur Yann Nguyen, M.D., Ph.D., chirurgien ORL du département d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière, à Paris, en France, qui exposera les raisons de l'importance de la préservation de l'audition résiduelle et donnera un aperçu de la procédure chirurgicale développée pour l'analyse de la périlymphe.

Les membres de l'équipe de direction de Sensorion feront le point sur les données préliminaires de l'étude POC de Phase 2a du SENS-401 pour la préservation de l'audition résiduelle chez les patients devant recevoir un implant cochléaire en raison d'une déficience auditive sévère à profonde. L'étude a été développée en collaboration avec Cochlear Ltd., leader mondial de solutions auditives implantables et partenaire de Sensorion.

Une session de questions et réponses fera suite à la présentation, qui sera sous-titrée en direct...

Cette étude de Phase 2a est multicentrique, randomisée, contrôlée et ouverte, avec comme objectif d'évaluer la présence du SENS-401 dans la cochlée (périlymphe) après sept jours d'administration orale biquotidienne chez les participants adultes recevant un implant cochléaire, suite à une perte d'audition modérément sévère à profonde. Les patients débuteront le traitement à base de SENS-401 sept jours avant l'implantation et continueront ensuite à recevoir du SENS-401 pendant 42 jours. L'étude évalue également un certain nombre de critères secondaires dans l'oreille implantée, notamment la modification du seuil d'audition à plusieurs fréquences entre le début et la fin de l'étude.

Le professeur Yann Nguyen est professeur dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital Universitaire de la Pitié Salpêtrière (Université Sorbonne, AP-HP), à Paris, en France. Ses activités cliniques sont consacrées à la chirurgie de l'oreille moyenne, à l'implantation cochléaire et à la chirurgie latérale de la base du crâne. Il est titulaire d'un doctorat portant sur la "chirurgie robotisée pour implantation cochléaire". Il travaille actuellement à l'Institut de l'Audition (Institut Pasteur/ Inserm), où il consacre son travail à la robotique et dirige le projet "RobOtol". Le professeur Nguyen a pour objectif la conception et l'évaluation de solutions chirurgicales pour le traitement des pertes d'audition, du laboratoire jusqu'à la salle d'opération.