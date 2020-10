Sensorion : obtient 2 ME de PGE et 1 ME au titre du prêt RDI de Bpifrance

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, a signé un accord avec trois banques dans le cadre des mesures Covid-19 pour un montant de 3 ME, dont 2 ME garantis par l'État et 1 ME au titre du prêt Recherche Développement et Innovation (RDI) de Bpifrance. Les 2 ME de prêts font partie des initiatives lancées par le gouvernement français qui garantit 90% du montant emprunté auprès des banques et établissements financiers. La Société Générale contribuera à hauteur de 1,5 ME et le CIC à hauteur de 500.000 euros. Ce prêt prolonge la continuité d'exploitation de Sensorion jusqu'au début du 4ème trimestre 2022, estime la société.