Sensorion nomme Scott D. Myers comme Président et membre indépendant du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce la nomination de Scott D. Myers comme Président et membre indépendant du Conseil d'Administration.

Scott D. Myers, qui est également Président du Conseil d'Administration de Dynavax Technologies (NASDAQ : DVAX) et Harpoon Therapeutics (NASDAQ : HARP), apporte à Sensorion près de 30 ans d'expérience au niveau mondial dans les secteurs de la pharmacie et des technologies médicales.

Auparavant, M. Myers a été directeur général et membre du conseil d'administration d'AMAG Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : AMAG), où il a dirigé son redressement et mené sa cession à Covis Pharma, en novembre 2020. Il a également été président du Conseil d'Administration et directeur général de Rainier Therapeutics, une société de biotechnologie dans le domaine de l'oncologie, spécialisée dans le traitement du cancer de la vessie à un stade avancé, où il a dirigé la vente de Vofatamab à Fusion Pharmaceuticals (FUSN). Au préalable, il était directeur général, président et membre du conseil d'administration de la société d'oncologie Cascadian Therapeutics (CASC) d'avril 2016 jusqu'à son acquisition par Seattle Genetics, en mars 2018. Il a été administrateur indépendant de Trillium Therapeutics (TRIL) jusqu'à son acquisition par Pfizer (PFE) en septembre 2021.Outre son rôle chez Dynavax, il est actuellement administrateur indépendant du Conseil d'Administration de Selecta Biosciences (SELB). Il est titulaire d'une licence en biologie de l'université Northwestern et d'un M.B.A. de la Booth School of Business de l'université de Chicago.

Scott succèdera à Edwin Moses, qui quitte le Conseil d'Administration de Sensorion en date du 19 décembre afin de se concentrer sur ses autres engagements.