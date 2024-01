Sensorion nomme le Dr Federico Mingozzi en tant que directeur non exécutif du conseil d'administration

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la nomination par cooptation du Dr Federico Mingozzi en tant que directeur non exécutif conseil d'administration de Sensorion, à compter d'aujourd'hui.

Federico Mingozzi, Ph.D., a précédemment travaillé chez Spark Therapeutics, où il a occupé le poste de directeur scientifique et technologique. Federico apporte plus de 25 ans d'expérience académique et industrielle en thérapie génique, en immunologie, en biochimie et en biologie moléculaire. Il est connu pour ses recherches en thérapie génique pour le traitement de différentes maladies et a largement contribué à la compréhension des interactions entre les vecteurs de thérapie génique et le système immunitaire de l'hôte. Le Dr Federico Mingozzi a également permis de caractériser les réponses immunitaires aux vecteurs AAV et les réponses à médiation cellulaire aux AAV.

Federico Mingozzi a participé à de nombreux essais cliniques ciblant les maladies métaboliques et neuromusculaires, la cécité héréditaire et les troubles de la coagulation.

Avant de rejoindre Spark Therapeutics, Federico Mingozzi était chef de l'unité d'immunologie et de transfert de gènes hépatiques à Généthon, directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale et directeur à l'hôpital pour enfants de Philadelphie.

Federico Mingozzi est titulaire d'une licence en biologie et d'un doctorat en biochimie et biologie moléculaire de l'université de Ferrare en Italie, ainsi que d'un M.B.A. de l'université de Drexel.

Khalil Barrage, Président par intérim du conseil d'administration de Sensorion, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Federico Mingozzi en tant que nouveau directeur. Ses recherches pionnières, sa contribution et ses succès scientifiques reconnus dans le domaine de la thérapie génique seront extrêmement précieux pour Sensorion".

Le Dr Federico Mingozzi, Directeur non exécutif de Sensorion, a déclaré : "Je me réjouis de rejoindre le conseil d'administration de Sensorion et de mettre à profit mon expérience pour contribuer au développement de Sensorion, une société reconnue pour ses recherches pionnières dans le développement de thérapies géniques pour les troubles de l'audition. Le développement de cette recherche représente un défi passionnant".