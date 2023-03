Sensorion : nomination de Khalil Barrage en tant que Président intérimaire du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour l'oreille interne, annonce la nomination de Khalil Barrage en tant que Président intérimaire du Conseil. M. Barrage succèdera à Scott D. Myers, qui a informé qu'il se retirait du Conseil d'Administration afin de se consacrer à ses autres engagements. Ce dernier a récemment été nommé au poste de Directeur Général de Viridian Therapeutics Inc.

M. Barrage siège au Conseil d'Administration de Sensorion depuis plus de trois ans et a apporté son soutien lors de différentes levées de fonds et son expertise lors de la spécialisation de la Société dans la thérapie génique. Depuis près de vingt ans, il occupe le poste de Managing Director du Groupe Invus, l'un des principaux actionnaires de Sensorion, où il dirige les activités de Public Equity. Il siège aux Conseils d'Administration d'ElevateBio, d'Onxeo, d'Orthobond et de Portagenic Therapeutics. Il est également le membre des Conseils d'Administration du Fonds pour les Enfants d'Arménie (Children of Armenia Fund) et de l'Association de la Lutte contre le Cancer chez l'Enfant (Solving Kids Cancer). M. Barrage est titulaire d'un diplôme (BA) de l'Université Américaine de Beirut.

Sensorion a entamé des recherches afin d'identifier un nouveau Président du Conseil d'Administration et en informera le marché en temps voulu.

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion a déclaré : "Scott a été un Président particulièrement brillant et impliqué de Sensorion, et au nom du Conseil d'Administration et de l'équipe de direction, je souhaite lui adresser mes plus sincères remerciements et lui souhaiter bonne chance pour la suite".

"Khalil Barrage est un professionnel de l'investissement chevronné, fort de dizaines d'années d'expérience, ayant investi et soutenu de nombreuses entreprises privées et publiques du secteur des sciences de la vie. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur une personne de son calibre connaissant parfaitement Sensorion pour guider nos activités au fur et à mesure de nos progrès dans le domaine prometteur des thérapies géniques pour l'oreille".

Khalil Barrage a commenté : "J'aimerais également remercier Scott pour le rôle décisif qu'il a joué dans l'évolution de la société afin de placer la thérapie génique au coeur de l'attention. Sensorion est une entreprise formidable qui propose des solutions pérennes pour lutter contre les maladies de l'oreille interne. J'ai toute confiance en la capacité de l'équipe à faire avancer ses programmes de thérapie génique très prometteurs vers un développement clinique".

"L'équipe de direction que constitue Sensorion est de très grande qualité, notamment avec la récente nomination de David Lawrence aux côtés de Nawal, au poste de Directeur Financier. David est riche d'une expérience en matière de financement de plusieurs dizaines d'années, des marchés de capitaux et de développement des affaires. Je suis ravi de travailler avec Sensorion, comptant dans ses rangs l'équipe idéale ainsi que ses produits innovants".