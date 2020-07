Sensorion : nomination de 5 experts de renom au sein de son Conseil scientifique

(Boursier.com) — Sensorion annonce la nomination de cinq experts de renom au sein de son Conseil scientifique.

Celui-ci est présidé par le Professeur Christine Petit, docteur en médecine, docteur es-sciences, généticienne et neurobiologiste de renommée mondiale dans le domaine de l'audition et de ses atteintes. Le Professeur Petit a récemment reçu le prix Kavli en neurosciences et a été nommée Directrice de l'Institut de l'Audition, en plus de ses autres fonctions actuelles. Les nouveaux membres du Conseil scientifique sont le Professeur Alain Fischer, le Docteur Robert Dow, le Professeur Paul Avan, le Docteur Diane Lazard et le Docteur Hernán López-Schier.

"La nomination de ces cinq experts apportera une remarquable expérience et une expertise supplémentaire au Conseil scientifique de Sensorion et constituera un atout majeur au cours de cette phase déterminante du développement de la société", a déclaré Christine Petit, présidente du Conseil scientifique. "Le Conseil dispose d'une vaste expérience en recherche, en développement de thérapies géniques, en affaires réglementaires ainsi que dans le domaine de la perte d'audition. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Nawal Ouzren et son équipe".