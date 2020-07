Sensorion : nomination d'Edwin Moses au poste de Président du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Sensorion annonce aujourd'hui la nomination d'Edwin Moses, ancien Président-directeur général d'Ablynx, au poste de Président de son Conseil d'Administration.

Edwin apporte plus de 25 ans d'expérience de direction en tant que Président-directeur général et président de plusieurs sociétés du secteur des sciences de la vie. Il a été président puis Président-directeur général d'Ablynx pendant 14 ans, a piloté sa croissance et transformé cette petite organisation centrée sur la recherche en l'une des sociétés de biotechnologie les plus prospères d'Europe, cotée sur les bourses Euronext Bruxelles et sur le NASDAQ, jusqu'à son acquisition par Sanofi en 2018 pour 3,9 milliards d'euros. De même, il a piloté la croissance, l'introduction en bourse et la vente de la société d'ingrédients pharmaceutiques Oxford Asymmetry en tant que Président-directeur général, puis en tant que président entre 1993 et 2001. Edwin a levé plus de 500 millions d'euros en financement par actions et par emprunt et a négocié de nombreuses collaborations majeures avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan. Il est actuellement Président des Conseils d'Administration d'Achilles Therapeutics Ltd, d'Avantium NV et de LabGenius Ltd et "operating partner" de Keensight Capital.

Patrick Langlois, Président sortant du Conseil d'Administration, a commenté : "C'est une opportunité extraordinaire pour Sensorion de compter Edwin Moses comme membre du Conseil d'Administration. Tous les membres sont unanimes pour saluer l'expérience exceptionnelle et les succès d'Edwin qui seront très bénéfiques pour la Société. À titre personnel, je suis convaincu que son expertise et sa contribution potentielle justifient également sa nomination en tant que Président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat. Je suis persuadé, sur la base des réalisations récentes, que Sensorion, sous la direction d'Edwin Moses et de Nawal Ouzren, continuera à s'imposer comme un leader mondial dans le traitement des déficiences auditives".

"Le principal programme de Sensorion, SENS-401, en essai clinique de phase 2, a un potentiel pour traiter les pertes auditives neurosensorielles soudaines, y compris celles fréquemment subies par les soldats après un traumatisme auditif, ainsi que d'autres formes de pertes auditives. En outre, le partenariat stratégique avec l'Institut Pasteur qui vise à découvrir et développer une large gamme de thérapies géniques dans le traitement des troubles auditifs rares peut aider de nombreuses personnes qui n'ont actuellement aucune option thérapeutique satisfaisante. Je me réjouis de prendre mes fonctions de Président du Conseil d'Administration à un moment aussi important du développement de Sensorion et j'ai hâte de rejoindre une équipe exceptionnelle qui soutient la Société dans cette aventure passionnante" déclare Edwin Moses.