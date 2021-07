Sensorion : nomination

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce aujourd'hui la nomination d'Otmane Boussif, cadre chevronné doté d'une grande d'expérience dans le management d'organisations de développement pharmaceutique, de fabrication et de contrôles (Chemistry, Manufacturing and Controls?-?CMC), au poste de Directeur des opérations techniques (CTO) à compter du 1er août 2021.

Dr Boussif a occupé chez Novartis, plusieurs fonctions de direction, dont notamment les postes de Responsable global du développement technique des thérapies géniques et de Directeur international du développement pharmaceutique des projets précoces. Il apporte une expertise considérable en matière de développement opérationnel et de mise en oeuvre de stratégies CMC dans le développement de thérapies à base de produits biologiques. Dans son nouveau rôle, Dr Boussif supervisera toutes les opérations techniques et les fonctions CMC de Sensorion.

"Je suis ravie d'accueillir Otmane Boussif au sein de Sensorion en tant que Directeur des opérations techniques, a déclaré Nawal Ouzren, Directrice générale de Sensorion. Dr Boussif est un leader polyvalent qui a joué un rôle déterminant dans le développement et le management d'organisations globales de développement pharmaceutique. Son action sera déterminante pour l'expansion de la plateforme de développement de thérapies géniques de Sensorion et la stratégie du réseau CMC pour le développement des petites molécules. Sa nomination est une nouvelle étape dans l'accélération de nos programmes de développement."

"Je suis très heureux de rejoindre Sensorion pour diriger les opérations techniques et le développement de ses thérapies transformatrices des maladies auditives, a déclaré Otmane Boussif, Directeur des opérations techniques de Sensorion. C'est pour moi un privilège de travailler au sein d'une entreprise aussi innovante et qui connaît une telle croissance. Sensorion est pleinement engagée dans le développement de sa plateforme de thérapie génique et le déploiement de nouvelles technologies, et j'ai hâte de participer à cette dynamique."