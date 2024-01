Sensorion : modification des conditions d'exercice des bons

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Sensorion annonce une modification des termes des 17.857.143 bons de souscription d'actions (BSA) préfinancés souscrits par Redmile Group dans le cadre du placement privé de 35 millions d'euros décidé le 3 août 2023.

Sensorion et Redmile Group ont convenu :

- que Redmile Group versera à la société, au plus tard le 31 janvier 2024, un montant préfinancé supplémentaire égal à 1.607.142,87 euros pour l'ensemble des BSA, soit 0,09 euro par BSA, en complément du montant préfinancé de 0,18 euro par BSA versé en août 2023.

- de reporter l'échéance des BSA au 31 décembre 2033 afin que les BSA puissent être exercés à tout moment contre le paiement de 0,01 euro par Actions issues des BSA jusqu'au 31 décembre 2033.

- de reporter en conséquence la période d'exercice de l'option de vente bénéficiant à Redmile Group, au cas où les BSA ne seraient pas exercés avant le 31 décembre 2033, cette période étant du 1er janvier 2034 au 15 février 2034.

- que les BSA ne seront transférables qu'à tout affilié du détenteur, en cas de transfert simultané par un ou plusieurs actionnaires d'une participation représentant au moins 50% de son capital social ou des droits de vote de la Société, et en cas d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la Société, auquel cas le tiers éligible à ce transfert ne pourra être que l'initiateur de cette offre publique.

Il n'en résulte aucun changement dans la participation de 24,8% du Redmile Group dans la société (sur une base non diluée).