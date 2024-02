Sensorion lève 50,5 ME via à 0,57 Euro par titre

(Boursier.com) — Sensorion vient de réaliser un placement de 50,5 millions

d'euros via l'émission de 88.594.737 actions à un prix de 0,57

EUR au profit de Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners, actionnaires existants et de nouveaux investisseurs de premier plan spécialisés dans le domaine de la santé, comprenant entre autres Aquilo Capital, ainsi que deux importantes sociétés de gestion de placements. Le règlement-livraison du Placement Privé devrait intervenir autour du 13 février, sous réserve des conditions usuelles.

La société estime qu'elle sera en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025. La société continue à rechercher des financements non-dilutifs pour les autres actifs.

Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners, actionnaires existants également représentés au conseil d'administration de la Société, participeront au Placement Privé pour des montants de souscription de respectivement 9,6 millions d'euros, 9,2 millions d'euros et 7.0 millions d'euros, représentant respectivement 19%, 18% et 14% du montant brut total du Placement Privé.