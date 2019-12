Sensorion : le marché pris de vertige!

(Boursier.com) — Incotable en début de séance, le titre Sensorion s'effondre de 40% en milieu de matinée au-dessus de 0,60 Euro. A ce niveau, la valorisation ressort à 20 ME

Les dégagements sont forts suite à l'échec annoncé ce matin du SENS-111 qui n'a pas atteint le critère d'évaluation principal représenté par l'intensité du vertige, lors de sa phase 2b.

Sensorion a indiqué cesser tout développement de cette molécule et souhaite se concentrer dorénavant sur le développement de son pipeline dans la perte d'audition. Sensorion dispose du SENS-401, actuellement en phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).

Le spécialiste des pathologies de l'oreille interne telles que les surdités, les acouphènes et les vertiges, disposait de 22,3 ME de Trésorerie au 30 Juin et avait levé 18 ME supplémentaires en septembre, auprès d'Invus, Sofinnova Crossover I SLP et Marijn Dekkers. Sensorion expliquait alors être financé jusqu'au premier trimestre 2021.