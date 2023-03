Sensorion : la société disposait d'une trésorerie de 26,2 millions d'euros fin décembre

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour l'oreille interne, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'ensemble de l'exercice 2022 et fait le point sur ses activités.

Au 31 décembre 2022, la société disposait d'une trésorerie de 26,2 millions d'euros. Compte tenu de sa situation de trésorerie et des dépenses prévisionnelles, la société estime être en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin de 2023.

Au 31 décembre 2022, les produits opérationnels de Sensorion s'élèvent à 5,0 millions d'euros qui incluent 3,7 millions d'euros de Crédit Impôt Recherche France (CIR), 0,2 millions d'euros de Crédit Impôt Recherche Australie et 1,0 millions d'euros de subventions relatives aux collaborations Audinnove2 (RHU) et Patriot3 (PSPC).

Les charges opérationnelles augmentent de 45%, passant de 19,4 millions d'euros au 31 décembre 2021 à 28,1 millions d'euros au 31 décembre 2022. En 2022, les frais de recherche et développement (R&D) et les frais généraux représentent respectivement 81% et 19% des charges opérationnelles, contre 75% et 25% respectivement, en 2021.

Les frais de recherche et développement (R&D) augmentent de 57%, passant de 14,6 millions d'euros en 2021 à 22,9 millions d'euros en 2022. La hausse est principalement due à l'accélération des activités de thérapie génique, avec la hausse des études précliniques et de la production et le développement d'un système d'injection pour l'administration de la thérapie génique dans l'oreille interne.

Les frais généraux augmentent de 10% passant de 4,8 millions d'euros en 2021 à 5,2 millions d'euros en 2022, principalement en raison d'une hausse des frais de personnel, afin de soutenir la croissance des activités de 'R&D'.

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2022 s'élevait ainsi à -23,1 millions d'euros comparé à -15 millions d'euros au 31 décembre 2021. Le résultat financier s'est amélioré de 0,04 millions d'euros comparé à l'exercice de 2021, principalement en raison des produits financiers

Le résultat net s'élevait à -23,2 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre -15,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2022, le groupe employait 46 personnes.

Sensorion est en bonne voie pour déposer une demande d'essai clinique pour OTOF-GT au deuxième trimestre 2023 et pour sélectionner un candidat médicament de thérapie génique pour le traitement de la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2, en collaboration avec l'Institut de l'Audition, un centre de l'Institut Pasteur. La société prévoit la publication des résultats préliminaires de ses essais cliniques en cours du SENS-401 en association avec des implants cochléaires dans la prévention de la perte d'audition résiduelle, avec son partenaire Cochlear, et dans la prévention de l'ototoxicité induite par le cisplatine, au premier semestre 2023.

Les étapes futures attendues et les délais estimés :

6 avril 2023 - Sensorion organise une journée de R&D consacrée la thérapie génique

Q2 2023 - SENS-401 en combinaison avec des implants cochléaires : Données préliminaires

Q2 2023 - SENS-401 CIO : Données préliminaires

Q2 2023 - OTOF-GT : Soumission de la demande d'essai clinique (CTA)

Q2 2023 - GJB2-GT : Sélection d'un candidat médicament

Nawal Ouzren, directrice générale, a commenté : "Au cours de l'année, Sensorion a mis en place les fondations d'une franchise de thérapie génique pionnière ciblant les troubles de la perte d'audition qui, selon nous, soutiendra les plans de développement clinique de cette année et des années suivantes. Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de notre franchise et de nos programmes de thérapie génique, développés dans le cadre de notre collaboration avec l'Institut Pasteur, afin d'apporter des solutions aux personnes souffrant de troubles de l'audition d'origine génétique.

Notre principal candidat de thérapie génique, OTOF-GT, présente des données précliniques prometteuses et nous sommes en bonne voie pour soumettre une demande d'essai clinique au deuxième trimestre 2023. Nous réalisons également des progrès encourageants dans l'identification de notre candidat médicament pour GJB2-GT.

Nous sommes à présent sur le point de faire avancer nos programmes de thérapie génique vers la clinique. Cela constitue une occasion unique de participer au remodelage du paysage thérapeutique actuel pour les personnes souffrant de perte d'audition. Nous prévoyons également de communiquer les données préliminaires de nos études de Phase 2a du SENS-401 à la mi-2023. Nous nous attachons désormais à l'exécution de nos programmes et à la gestion rigoureuse de notre capital afin d'atteindre nos principaux objectifs".