Sensorion : La situation de trésorerie au 30 juin s'élevait à 39 ME

(Boursier.com) — La situation de trésorerie au 30 juin 2022 s'élevait à 39 ME, contre 50 ME au 31 décembre 2021 chez Sensorion. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 85%, passant de 6 ME au 30 juin 2021 à 11,1 ME au 30 juin 2022. Cette augmentation est principalement due aux coûts de la production, des études précliniques et cliniques et à l'augmentation des effectifs de 'R&D'.

Les frais généraux et administratifs ressortent en hausse de 74%, passant de 1,7 million d'euros au 30 juin 2021 à 3 millions d'euros au 30 juin 2022 principalement en raison des malis sur cessions des actions propres, de l'augmentation des effectifs et des honoraires de conseil.

Prévision financière

Sur la base de ses prévisions de dépenses d'exploitation et de sa position de trésorerie de 39 ME au 30 juin 2022, Sensorion estime être en mesure de financer ses opérations jusqu'à la fin du troisième trimestre 2023.