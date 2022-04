Sensorion : La position de trésorerie était de 50 ME à la fin de l'année dernière

(Boursier.com) — Sensorion , monte de 8,8% à 0,569 euro, alors que la société a annoncé ses résultats financiers pour l'année 2021 et a fait le point sur ses activités et ses perspectives pour 2022. La position de trésorerie était de 50 millions d'euros à la fin de l'année dernière, ce qui assure une continuité d'exploitation prolongée jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023, avec au programme le développement accéléré des programmes de thérapie génique OTOF-GT et GJB2-GT, en collaboration avec l'Institut Pasteur, et la progression du programme de développement SENS-401 en collaboration avec Cochlear Ltd pour la préservation de l'audition chez les patients devant bénéficier d'un implant cochléaire, avec le recrutement du premier patient attendu mi-2022.

Sensorion va poursuivre l'étude clinique de preuve de concept (PoC) pour l'indication CIO sur la base d'une analyse approfondie des critères secondaires de l'étude AUDIBLES-S SENS-401.

Conformément à une approche disciplinée de l'allocation du capital, Sensorion explorera les possibilités de partenariat pour le SENS-401 dans le SSNHL.

"En 2021, Sensorion a progressé dans ses programmes de thérapie génique et de petites molécules pour les troubles de l'audition", a déclaré Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion. "Nous avons avancé dans nos programmes de thérapie génique en particulier pour le traitement de la surdité pédiatrique liée à une déficience en Otoferline, OTOF-GT et également dans le programme GJB2-GT, pour le traitement de la surdité lié au gène GJB2, en collaboration avec l'Institut Pasteur. Parallèlement, nous avons développé notre plate-forme de production (CMC) de thérapie génique en renforçant les capacités de nos laboratoires de développement et en consolidant notre expertise interne.

Dans notre portefeuille de petites molécules, nous poursuivons le partenariat existant avec Cochlear Limited dans le cadre d'un un essai clinique avec notre candidat-médicament SENS-401 pour la préservation de l'audition chez les patients devant bénéficier d'un implantant cochléaire. SENS-401 répond par ailleurs à un important besoin médical non-satisfait avec un potentiel de développement clinique dans l'indication liée à l'ototoxicité induite par le cisplatine, nous allons donc continuer l'étude de preuve de concept dans cette indication en vue d'explorer des options de partenariat.

Au cours de l'année, nous avons également davantage renforcé le Conseil d'Administration avec la nomination de Scott D. Myers au poste de Président et du Dr. Aniz Girach comme membre indépendant du Conseil d'Administration. Tous deux ont plusieurs dizaines d'années d'expérience significative dans les domaines scientifique, médical et de gouvernance et ont déjà apporté leur soutien et de précieux conseils à Sensorion".