Sensorion : l'augmentation de capital a été réalisée à un prix unitaire de 1,7 euro

(Boursier.com) — Sensorion a finalement levé environ 31 millions d'euros (36,5M$) dans le cadre du placement privé sursouscrit ce vendredi auprès d'investisseurs aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe. 18.236.000 actions ont été émises à un prix unitaire de 1,7 euro, représentant une décote de 3,5 % par rapport au cours moyen pondéré de l'action le jour précédant la fixation du prix de l'émission, qui était de 1,76 euro.

Sensorion prévoit d'utiliser ces fonds pour développer ses programmes de thérapie génique actuels (OTOF et USHER), élargir potentiellement son pipeline de thérapie génique, pour soutenir ses études cliniques et pharmacologiques dans le cadre du développement de la phase 3 du SENS-401, et pour ses besoins en fonds de roulement et besoins généraux.

À la suite de l'émission des actions nouvelles, le capital social de la société est désormais composé de 76.799.052 actions. Sur la base de ses prévisions de dépenses et compte tenu de la trésorerie au 31 décembre 2019, ainsi que du produit net de la présente offre, Sensorion estime être en mesure de financer ses activités jusqu' à la fin du troisième trimestre 2022.