Sensorion : Jefferies et Kempen initient leurs suivis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sensorion annonce l'initiation à l'achat de la couverture de son titre par les banques d'investissement Jefferies et Kempen. La couverture a été initiée à l'achat avec un prix cible de 2,30 euros pour Jefferies et de 2,60 euros pour Kempen. Ainsi, Jefferies et Kempen rejoignent Chardan et Bryan, Garnier & Co, dont les analystes avaient initié la couverture de Sensorion à l'achat en 2020 et en 2019 respectivement. Tous les rapports sur Sensorion préparés par des analystes représentent les opinions de ces analystes et pas nécessairement celles de Sensorion. Sensorion n'est pas responsable du contenu, de l'exactitude ou du moment de publication des rapports des analystes.

Il est rappelé que Jefferies a été Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé et que Kempen a été Teneur de Livre associé lors du placement privé finalisé en septembre 2020.