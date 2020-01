Sensorion : Goldman Sachs à la manoeuvre

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 décembre 2019 par l'AMF, The Goldman Sachs Group, Inc. (Wilmington, Delaware, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, le 25 décembre 2019, indirectement, par l'intermédiaire de la société Goldman Sachs International qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Sensorion, et détenir indirectement 1.587.417 actions Sensorion représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Sensorion hors marché. À cette occasion, la société Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 6o du code de commerce, la société The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement par l'intermédiaire de la société Goldman Sachs International qu'elle contrôle, 1.587.417 actions Sensorion au titre d'un contrat de 'right to recall' portant sur autant d'actions Sensorion (prise en compte dans la détention visée ci-dessus) et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.