Sensorion fera une présentation lors de la conférence de la Société Européenne de la Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT)

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive interne, annonce sa participation en personne à la conférence de la Société Européenne de la Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT), qui aura lieu du 24 au 27 octobre 2023, à Bruxelles, en Belgique.

Laurent Désiré, PhD, Responsable du Développement Préclinique, et Pierre Rambeau, PhD, scientifique préclinique, co-présenteront un poster intitulé : "Le développement préclinique du SENS-501, une thérapie génique basée sur un vecteur Adéno-Associé, comme traitement de la surdité autosomique récessive non-syndromique (DFNB9)", (Preclinical development of SENS-501 as a treatment for the autosomal recessive non-syndromic deafness 9 (DFNB9) using an adeno associated vector-based gene therapy), (P011).

Les sessions de présentation auront lieu le 25 octobre de 17h à 18h15 CET (11h-12h15 ET) et le 26 octobre de 20h30 à 21h30 CET (14h30-15h30 ET).