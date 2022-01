Sensorion fait le point sur SENS-401 dans l'étude de Phase 2 relative à la perte auditive neurosensorielle soudaine

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui les résultats de l'étude AUDIBLE-S de Phase 2 du SENS-401 (Arazasetron) sur 115 patients pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine ("SSNHL").

SENS-401 est sûr et bien toléré, toutefois il n'a pas atteint le critère principal d'évaluation de 15 dB, une amélioration considérée significative de l'audiométrie tonale pure (dB) dans l'oreille affectée par rapport au déficit initial en comparaison avec le placebo à la fin de la période de traitement de quatre semaines.

Une sous-analyse des participants ayant un seuil d'audition supérieur à 80dB, qui représente ceux souffrant d'une perte auditive sévère, a révélé une meilleure réponse par rapport au placebo pour les deux doses. Ce sous-groupe représentait 30% de la population totale de l'étude. Ces résultats confirment les données obtenues dans notre modèle préclinique de perte auditive grave due au bruit.

Sensorion poursuivra l'analyse des données de l'étude AUDIBLE-S et les critères d'évaluation secondaires seront publiés à la mi-mars. Nous présenterons le plan de développement du SENS-401 SSNHL à ce moment-là.

"Les données d'activité de SENS-401 qui s'améliorent de façon continue du jour 7 au jour 28 sont encourageantes. Nous examinerons les données complètes dès que possible et analyserons en particulier les données de l'audiométrie tonale pure (dB) au jour 84 et les autres critères d'évaluation secondaires de l'essai, afin de déterminer la meilleure marche à suivre du développement deSENS-401" a déclaré Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion.

"Nous sommes évidemment déçus que l'essai de Phase 2 AUDIBLE-S du SENS-401 n'ait pas atteint le critère principal d'évaluation de l'étude. Nous sommes toutefois impatients d'examiner les critères d'évaluation secondaires de l'essai, dès lors qu'ils seront disponibles à la mi-mars. Sensorion s'engage à poursuivre le développement de nouvelles thérapies dans des indications visant à restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive. Grâce à notre plateforme technologique pionnière de 'R&D' et à de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses, notamment des programmes de thérapie génique, nous sommes confiants dans notre mission" a commenté Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion. "Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux investigateurs, aux collaborateurs et aux partenaires qui ont travaillé avec nous et tout particulièrement aux patients qui ont pris part à l'essai".