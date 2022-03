Sensorion fait le point sur SENS-401

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, fait aujourd'hui le point suite à l'analyse complémentaire de l'étude de Phase 2 AUDIBLE-S du SENS-401 sur 115 patients pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).

Comme annoncé en janvier, SENS-401 est sûr et bien toléré dans le traitement de SSNHL mais n'a pas atteint le critère principal d'évaluation de 15 décibels (dB), considéré comme une amélioration significative par rapport au déficit initial de l'audiométrie tonale pure (PTA) dans l'oreille affectée en comparaison avec le placebo, à l'issue de la période de traitement de quatre semaines.

Cependant, l'analyse de critères d'évaluation exploratoires a permis d'identifier un effet statistiquement significatif du traitement dans un certain nombre de sous-groupes de population.

En premier lieu, un effet statistiquement significatif et cliniquement pertinent du traitement avec une amélioration d'au moins 10 dB par rapport au placebo a été observé au Jour 84 (J84) avec la dose la plus élevée dans la population idiopathique souffrant de SSNHL per protocole (81 patients), traitée par des corticostéroïdes (représentant environ 70% de la population en intention de traiter (ITT)).

De plus, dans un sous-groupe de patients idiopathiques souffrant de perte d'audition grave (PTA supérieur à 80 dB) traités par corticostéroïdes (36% des patients de la population totale de l'étude), une réponse significative a été observée à J28 et J84, démontrant, en comparaison avec le placebo, une amélioration significative de 19 et 26 dB par rapport au déficit initial.

Dans la population en ITT, les deux groupes traités ont montré une meilleure réponse par rapport au placebo. Cet écart s'améliore au cours du temps entre J28 et J84 :

A J28, 69% et 70% des patients des groupes traités montraient une amélioration supérieure à 30 dB par rapport à 62.5% des patients prenant un placebo

A J84, 87.5% et 74% des patients des groupes traités montraient une amélioration de plus 30 dB par rapport à 60% des patients dans le bras placebo

Les modifications du Seuil de Discrimination Vocale et du Score de Reconnaissance des Mots sont corrélées aux évolutions de PTA.

A la lumière de cette analyse exploratoire encourageante et afin d'assurer une approche rigoureuse de ses priorités en termes de R&D, dans un contexte de marché financier incertain, Sensorion va évaluer différentes options pour le financement du développement futur de SENS-401 dans les indications SSNHL et CIO.

Sensorion prévoit prochainement de faire le point sur ses projets de développement clinique pour ces indications.

Par ailleurs, Sensorion et son partenaire Cochlear Limited (Cochlear) progressent dans l'essai de SENS-401 pour la préservation de l'audition pour les patients ayant reçu un implant cochléaire. Sensorion et Cochlear ont soumis aux autorités réglementaires en Australie et en France la proposition d'étude clinique pour SENS-401 pour les patients devant bénéficier d'un implant cochléaire