Sensorion : événements à suivre

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce la participation de Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion à plusieurs rencontres investisseurs

-Nawal Ouzren, directrice générale, participera en personne à la conférence Jefferies Cell and Genetic Medicine Summit , le 30 septembre 2022, qui se tiendra à New-York, aux Etats-Unis. A cette occasion, elle participera à une discussion informelle et sera disponible pour des rencontres individuelles tout au long de la journée.

Discussion informelle : Vendredi 30 septembre 2022

Heure : 17h - 17h25 CEST (11h - 11h25 EDT)

Evènement : Jefferies Cell and Genetic Medicine Summit

-Nawal Ouzren, directrice générale, s'entretiendra en personne avec l'analyste Matthew Barcus, Ph.D., lors d'une discussion informelle dans le cadre de la conférence Chardan's 6th Annual Genetic Medicines Conference , qui se tiendra le 3 octobre 2022, à New-York, aux Etats-Unis. Elle sera également disponible pour des rencontres individuelles toute au long de la journée .

Discussion informelle : Lundi 3 octobre 2022

Heure : 14h - 14h25 CEST (8h - 8h25 EDT)

Evènement : Chardan's 6th Annual Genetic Medicines Conference

-Nawal Ouzren, directrice générale, participera, en-personne, à la conférence HealthTech Innovation Days le 13 octobre 2022, à Paris, en France. Elle sera disponible pour des rencontres individuelles tout au long de la journée.

Date : Jeudi 13 octobre 2022

Evènement : HealthTech Innovation Days

-Nawal Ouzren, directrice générale, prendra part à une table ronde intitulée "Tendance des opérations dans le domaine des sciences de la vie : fusions et acquisitions, licences et marchés des capitaux" (Transaction Trends in Life Sciences: M&A, Licensing and Capital Markets) lors de la conférence European Health and Life Sciences Symposium 2022 , organisée par McDermott Will & Emery, le 18 octobre 2022, à Paris, en France.

Table ronde : Tendance des opérations dans le domaine des sciences de la vie : fusions et acquisitions, licences et marchés des capitaux

Date : Mardi 18 octobre 2022

Heure : 9h05 - 9h50 CEST (3h05 - 3h50 EDT)

Evènement : McDermott Will & Emery's European Health and Life Sciences Symposium 2022