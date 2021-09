Sensorion : événements à suivre

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce aujourd'hui la participation de l'équipe de management à trois conférences d'investisseurs et scientifique en octobre 2021.

Nawal Ouzren, Directrice Générale, participera à une discussion avec l'analyste Matt Barcus, lors de la 5e conférence annuelle sur les Médecines Génétiques de Chardan, à New-York, en virtuel, le 4 octobre 2021.

Date : Lundi 4 octobre 2021

Discussion Informelle : 2h00 EDT - (20h00 CEST)

Evènement : Chardan 5e conférence annuelle sur les Médecines Génétiques

L'équipe de management de Sensorion participera à la conférence Healthech Innovation Days à Paris le 5 octobre 2021 et sera disponible virtuellement pour des rencontres individuelles.

Date : Mardi 5 Octobre 2021

Evènement : Healthtech Innovation Days

Nora Yang, Directrice Scientifique, fera une présentation, en personne, sur les programmes de thérapie génique de Sensorion lors de la conférence " Cell and Gene Meeting on the Mesa " qui aura lieu à Carlsbad, en Californie, le 13 octobre 2021.

Date : Mardi 13 octobre 2021

Présentation : 16h15 PST - (01h15 CEST)

Evènement: Cell & Gene Meeting on the Mesa