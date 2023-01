Sensorion et Eveon collaborent dans le cadre du développement d'un système d'injection pour l'administration de traitements de thérapie génique dans l'oreille interne

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, et EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux pour la préparation et l'administration de médicaments, annoncent qu'ils collaborent pour la conception et le développement d'un système d'injection permettant l'administration des produits de thérapie génique de Sensorion dans l'oreille interne, dont le candidat médicament OTOF-GT.

Les thérapies développées pour le traitement de la surdité d'origine génétique sont généralement difficiles à mettre en oeuvre car elles doivent être administrées dans la cochlée, un organe très petit et délicat enchâssé dans l'os temporal.

Dans le cadre de cette collaboration, Sensorion et EVEON ont évalué les moyens permettant d'optimiser l'administration potentielle de produits de thérapie génique pour une efficacité et une flexibilité renforcées chez le patient. Cette optimisation soutient le développement des programmes de thérapie génique de Sensorion.

"Nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec des chirurgiens ORL et avec EVEON dans le développement d'un système d'injection pour une administration sûre et efficace de nos produits de thérapie génique", a déclaré Dr Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion. "Notre système d'injection est destiné à permettre une administration des produits candidats de thérapie génique de Sensorion dans l'oreille interne afin de restaurer l'audition chez les patients souffrant de formes monogéniques héréditaires de surdité. Une administration efficace et sûre est essentielle pour la thérapie génique et nous devons garantir une méthode d'injection optimale".

"Chez EVEON, nous sommes ravis de travailler avec Sensorion, expert dans le domaine de l'audition", a déclaré Vincent Tempelaere, Président directeur général d'EVEON. "Ce nouveau projet démontre les capacités de nos plateformes technologiques respectives et permet à nos équipes de fournir des solutions sur-mesure pertinentes pour l'administration de nouvelles thérapies géniques".

Sensorion développe deux programmes de thérapie génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles OTOF-GT, visant la surdité causée par des mutations du gène codant pour l'Otoferline, et la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2, afin de potentiellement traiter d'importants segments de perte auditive chez les adultes et les enfants (GJB2-GT).