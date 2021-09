Sensorion et Cochlear démarrent le premier essai clinique de SENS-401 en combinaison avec les implants cochléaires pour la préservation de l'audition

(Boursier.com) — Sensorion et Cochlear Limited, leader mondial des solutions auditives implantables, annoncent le lancement d'une étude pilote de SENS-401 (Arazasetron), médicament à petite molécule innovant, chez des patients devant recevoir un implant cochléaire. L'étude sera sponsorisée par Sensorion, et la conception proposée devrait être présentée aux autorités réglementaires au deuxième semestre 2021.

"Nous sommes ravis que Cochlear ait décidé de collaborer avec nous pour continuer le développement de SENS-401 dans des études cliniques", a déclaré Nawal Ouzren, Directrice générale de Sensorion. "Nos études réalisées sur des volontaires sains, ainsi que notre étude de phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL), qui est en cours, ont déjà démontré la sécurité de SENS-401, et nos observations de modèles précliniques des implants cochléaires ont donné des premiers signes d'efficacité prometteurs. L'objectif de cette nouvelle étude exploratoire est de poursuivre la validation clinique pour le développement de notre pipeline, aux côtés de nos thérapies géniques prometteuses. Elle nous fournira également des informations sur les effets bénéfiques potentiels du médicament sur les résultats auditifs obtenus à l'aide des solutions implantables de Cochlear".

Les résultats des études précliniques in vivo de Sensorion sur l'utilisation de SENS-401 associé à une implantation cochléaire sont encourageants. Dans un modèle préclinique établi, l'association de SENS-401 et d'implants cochléaires permettait de préserver l'audition résiduelle à des niveaux statistiquement significatifs à une fréquence située au-delà de celle du faisceau d'électrode, par rapport au placebo. Dans l'étude préclinique, le médicament et le placebo ont été administrés par une électrode à élution. La nouvelle étude clinique explorera l'efficacité potentielle de SENS-401 utilisé conjointement à des implants cochléaires.

"En tant que leader des implantations cochléaires, nous comptons parmi les investisseurs majeurs du secteur dans l'innovation produit permettant d'optimiser les bénéfices des personnes appareillées", a indiqué Jan Janssen, Directeur de la technologie chez Cochlear. "Nous sommes persuadés que l'association implants cochléaires et thérapies pharmacologiques peut améliorer les résultats chez les patients en termes de préservation de l'audition résiduelle et de compréhension. Nous avons récemment annoncé le lancement d'une étude clinique pivot avec un implant cochléaire à électrode à élution de dexaméthasone, une première dans notre secteur. Notre collaboration avec Sensorion sur l'étude SENS-401 va nous permettre de recueillir davantage d'informations sur la possibilité de combiner les thérapies pour les personnes souffrant de perte auditive profonde".