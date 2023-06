Sensorion : données préliminaires "prometteuses" en Phase 2a

(Boursier.com) — Sensorion annonce les résultats préliminaires jugés "prometteurs" de son étude clinique de preuve de concept (POC) de Phase 2a du SENS-401 pour la préservation de l'audition résiduelle après l'implantation cochléaire. Sensorion communiquera une analyse plus approfondie de l'étude avec le SENS-401 lors de son séminaire en ligne qui se tiendra le 5 juillet prochain.

L'étude de Phase 2a est multicentrique, randomisée, contrôlée et ouverte, avec comme objectif l'évaluation de la présence du SENS-401 dans la cochlée (périlymphe) après sept jours d'administration orale biquotidienne chez les participants adultes recevant un implant cochléaire, suite à une perte d'audition modérément sévère à profonde. Les patients débuteront le traitement à base de SENS-401 sept jours avant l'implantation et continueront ensuite à recevoir du SENS-401 pendant 42 jours. L'étude évalue également un certain nombre de critères secondaires dans l'oreille implantée, notamment la modification du seuil d'audition à plusieurs fréquences entre le début et la fin de l'étude.

"Chez 5 patients sur 5, la présence du SENS-401 dans la périlymphe a été confirmée 7 jours après le début de l'étude, à un niveau compatible avec une efficacité thérapeutique. Ces résultats confirment que le SENS-401 traverse la barrière labyrinthique et peut avoir un effet sur la préservation de l'audition résiduelle", explique Sensorion.