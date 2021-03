Sensorion : deux rendez-vous le 16 mars

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce sa participation à deux conférences virtuelles le 16 mars 2021. Nawal Ouzren, Directrice Générale, présentera la stratégie de Sensorion au cours d'une table ronde virtuelle (CEO Roundtable event) au WuXi Healthcare Forum 2021, une conférence réunissant des investisseurs et des partenaires commerciaux. La présentation sera suivie d'une session de questions réponses.

Christine Le Bec, Responsable du développement pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique interviendra lors de la session 'Gene Therapy Analytics and Manufacturing' du 4e Bioprocessing Summit Europe, qui se tient virtuellement. L'exposé de Christine Le Bec sur le 'Contrôle qualité pour un vecteur AAV dual' portera sur les aspects de la caractérisation et du contrôle qualité des produits du programme de thérapie génique de Sensorion dans le déficit en Otoferline ; la taille du gène de l'Otoferline nécessite l'utilisation d'un système de vecteurs AAV dual...