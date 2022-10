Sensorion : deux conférences scientifiques en octobre

(Boursier.com) — Sensorion participera à deux conférences scientifiques en octobre. Le Dr Laurent Désiré, Ph.D., Directeur du Développement Préclinique de Sensorion et Christophe Tran Van Ba, MSC., Scientifique préclinique, présenteront en-personne un poster intitulé 'La thérapie génique par vecteur Adéno Associé dans la surdité autosomique récessive non syndromique 9 (DFNB9)' le 13 octobre, lors des sessions de présentation des posters, à l'occasion de la conférence de la Société Européenne de la Thérapie Génique et Cellulaire (European Society of Gene & Cell Therapy), qui se tiendra du 11 au 14 octobre 2022 à Edimbourg, en Ecosse. Valérie Salentey, PharmD, directrice des Affaires Réglementaires et Assurance Qualité de Sensorion, fera une présentation portant sur 'La clarification des différences entre l'EMA et la FDA pour la désignation des médicaments orphelins' et participera également à une table ronde intitulée 'Aperçu au cas par cas de diverses soumissions réglementaires' le 27 octobre 2022, à l'occasion de la conférence Gene Therapy for Rare Disorders Europe , qui se tiendra du 25 au 27 octobre 2022, à Londres.