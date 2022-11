Sensorion : désignation de maladie pédiatrique rare de la FDA pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l'otoferline

(Boursier.com) — Sensorion annonce que la Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation de maladie pédiatrique rare au programme le plus avancé de thérapie génique de la Société, OTOF-GT, une thérapie génique prévue pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l'otoferline. Le programme de développement du produit de thérapie génique de Sensorion, OTOF-GT, vise à restaurer l'audition de patients atteints de déficience en otoferline, l'une des formes les plus fréquentes de surdité congénitale. La protéine de l'otoferline est de grande taille et est délivrée à l'aide de deux vecteurs standards de thérapie génique dans l'oreille interne, elle est ensuite ré-assemblée dans les cellules cibles. Les patients présentant des mutations liées à un déficit en otoferline souffrent d'une perte d'audition neurosensorielle prélinguale non syndromique sévère à profonde. La déficience en otoferline pourrait être responsable de près de 8% de tous les cas de déficience auditive congénitale et environ 20 000 personnes sont concernées aux Etats-Unis et en Europe.

Sensorion continue de progresser dans ses plans de développement préclinique et clinique pour OTOF-GT et est en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation d'essai clinique au premier semestre 2023. En septembre 2022, la Société a reçu l'avis favorable de l'Agence Européenne des Médicaments pour la désignation de médicament orphelin (ODD) pour OTOF-GT. La décision a été adoptée par la Commission Européenne le 11 octobre 2022.

La FDA accorde la désignation de maladie pédiatrique rare aux maladies graves et mortelles qui touchent essentiellement les enfants âgés de 18 ans et moins, et affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis. Dans le cadre de cette désignation, un promoteur qui reçoit une approbation pour un médicament ou un produit biologique pour une 'maladie pédiatrique rare' peut bénéficier d'un bon qui peut être échangé afin de recevoir une revue accélérée d'une demande de mise sur le marché ultérieure pour un produit différent ou être vendu à un autre promoteur pour une revue accélérée de sa demande de mise sur le marché, ce qui représente une opportunité pour laquelle il existe un marché dynamique.