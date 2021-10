Sensorion dépasse l'objectif de recrutement pour SENS-401

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce que 115 patients ont été recrutés afin d'être traités dans le cadre d'AUDIBLE-S, l'étude de la société portant sur SENS-401, petite molécule first-in-class, chez des patients souffrant de perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).

Le recrutement est à présent terminé et l'évaluation des derniers patients est en cours.

En enrôlant 115 patients, Sensorion a dépassé son objectif de 111 patients requis par le plan d'analyse statistique pour l'étude AUDIBLE-S. Les patients participant observent un traitement de 28 jours et sont suivis pour deux mois supplémentaires afin de finaliser l'étude. La publication des données préliminaires est attendue en janvier 2022 ce qui est globalement en ligne avec la date prévue de publication attendue vers la fin de l'année, comme indiqué dans notre communiqué de presse de septembre.

"AUDIBLE-S représente une part importante du développement de SENS-401 en tant qu'atout pour le pipeline de Sensorion et nous sommes impatients de communiquer les résultats de l'étude au début de l'année 2022. Au fur et à mesure que SENS-401 progresse dans de différents programmes cliniques, Sensorion dresse un tableau plus précis de son utilité clinique ainsi que de son potentiel commercial dans le traitement et la prévention de diverses formes de pertes auditives" a déclaré Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion.