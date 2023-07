Sensorion : demande d'autorisation d'essai clinique en Europe pour OTOF-GT

(Boursier.com) — Sensorion a soumis une demande d'autorisation d'essai clinique pour initier un essai clinique de phase 1/2 avec OTOF-GT en Europe.

Pour rappel, le 10 juillet dernier, Sensorion a soumis une première demande pour OTOF-GT auprès de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé.

L'essai clinique de phase 1/2, Audiogene, vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'administration intra-cochléaire d'OTOF-GT, pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l'otoferline chez des patients âgés de 6 à 31 mois. La soumission du CTA fait suite à des études précliniques approfondies ayant permis l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité d'OTOF-GT et à la réussite de la production d'un lot du produit pharmaceutique de thérapie génique pour l'essai clinique.