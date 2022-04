Sensorion : conférences à suivre

(Boursier.com) — Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui la participation en personne de Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, à deux rencontres investisseurs en avril 2022.

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, participera en personne à la 14e édition de la "Kempen Life Sciences Conference", qui se tiendra le 20 avril 2022 à Amsterdam, aux Pays-Bas (à la fois en personne et virtuellement). Nawal Ouzren sera présente, en personne, pour des rencontres individuelles tout au long de la journée.

Date : Mercredi 20 avril 2022

Evènement : Kempen Life Sciences Conference.

Nawal Ouzren fera également une présentation, en personne, sur la stratégie de Sensorion lors de la conférence "Cell & Gene Meeting on the Mediterranean" qui se tiendra le 21 avril 2022 à Barcelone, en Espagne. La présentation sera diffusée en temps réel pour les participants virtuels et accessible sur demande sur la plate-forme en ligne de l'évènement.

Date : Jeudi 21 avril 2022

Présentation : 16h - 16h15 CET (10h - 10h15 EDT)

Evènement : Cell & Gene Meeting on the Mediterranean.