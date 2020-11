Sensorion : conférence à suivre

Sensorion , société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce aujourd'hui l'organisation d'une conférence téléphonique en anglais avec un expert des pertes d'audition génétiques, le 2 décembre 2020 à 14h00 (HAEC).

La conférence comprendra une présentation du Docteur John Greinwald, membre de l'académie américaine de pédiatrie, exerçant à l'hôpital pour enfants de Cincinnati (USA) au sujet des formes de surdité dues à des causes génétiques chez l'enfant. Le Docteur Greinwald sera disponible pour répondre aux questions à l'issue de la conférence téléphonique.

L'équipe de direction de Sensorion présentera la stratégie et l'approche de la société pour le traitement des formes génétiques de surdité ainsi que ses partenariats clés avec l'Institut Pasteur et l'hôpital Necker-Enfants Malades dans le domaine des atteintes génétiques de l'oreille interne.

Le Dr John Greinwald est un professeur titulaire d'oto-rhino-laryngologie et de pédiatrie, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des causes génétiques et du traitement de la surdité. Le Dr Greinwald a cofondé le Centre de l'oreille et de l'audition au Centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati. Il a été le premier à mettre en place des algorithmes d'évaluation diagnostique pour les enfants atteints de surdité neurosensorielle et a développé une plateforme de séquençage de nouvelle génération pour déterminer les causes génétiques de la surdité chez les enfants.

Il a publié 92 articles dans des revues à comité de lecture, dont la majorité portait sur la perte d'audition. Ses recherches se concentrent sur l'identification de nouvelles causes de maladies génétiques, l'atténuation des obstacles au conseil génétique dans les populations défavorisées, la mise au point de méthodes innovantes pour fournir des informations génétiques complexes aux patients et aux médecins et ont contribué à la mise au point de la chirurgie d'implantation cochléaire minimalement invasive. Sur le plan clinique, il est le directeur médical de l'équipe d'implantation cochléaire et membre du corps enseignant du laboratoire de génétique auditive du Centre de l'oreille et de l'audition.

Le Dr Greinwald a obtenu sa licence au Wofford College et son doctorat en médecine à l'université de Caroline du Sud. Sa formation en oto-rhino-laryngologie s'est déroulée au Naval Medical Center de Portsmouth en Virginie et à l'université de l'Iowa en oto-rhino-laryngologie pédiatrique. Il est certifié en chirurgie oto-rhino-laryngologique de la tête et du cou.