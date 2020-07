Sensorion : conférence à suivre

Sensorion : conférence à suivre









(Boursier.com) — Sensorion société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition, annonce que Christine Le Bec, Responsable du développement pharmaceutique, de la fabrication et des contrôles en thérapie génique chez Sensorion, présidera et présentera lors de la conférence Bioprocessing Summit Europe, qui se tiendra virtuellement du 21 au 23 juillet 2020.

La présentation, intitulée " défis et enjeux de l'approche duale de virus adéno-associés recombinants" fait partie de la 3ème session de la conférence "développement pharmaceutique, fabrication et contrôles des vecteurs de thérapie génique" ; elle se déroulera le jeudi 23 juillet à 10h50 HAEC.

Christine Le Bec présidera également lors de cette session le panel d'experts sur la thématique "avancées dans le développement pharmaceutique, la fabrication, les contrôles et les stratégies analytiques", le mercredi 22 juillet.