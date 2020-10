Sensorion : comptes publiés

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, les produits opérationnels de Sensorion, essentiellement le crédit d'impôt recherche, s'élevaient à 0,9 million d'euro contre 1,0 million d'euros au 30 juin 2019.

Les charges opérationnelles diminuent de 14%, passant à 5,6 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 6,5 millions d'euros au 30 Juin 2019, suite à une diminution des frais de recherche d'1,5 million partiellement compensée par une augmentation de 0,7 million des frais généraux.

Les frais de recherche et développement diminuent de 30% à 3,7 millions d'euros au 30 juin 2020 comparés à 5,2 millions d'euros au 30 juin 2019 notamment suite à l'arrêt de l'étude clinique SENS-111 en décembre 2019 et au ralentissement des dépenses de l'étude clinique en cours du SENS-401 du fait de retards liés à la pandémie de COVID-19.

Les frais généraux progressent de 52% à 1,9 million d'euros au 30 juin 2020 comparés à 1,3 million d'euros au 30 juin 2019 principalement en raison de la hausse des frais de personnel.

Le résultat opérationnel au 30 juin 2020 s'élevait ainsi à -4,7 millions d'euros comparé à -5,4 millions d'euros au 30 juin 2019.

Le résultat net s'élevait à -4,7 millions d'euros au 30 juin 2020 contre une perte nette de -5,5 millions d'euros au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, la Société employait 24 personnes.

Structure financière

Le 10 février 2020, Invus Public Equities LP a converti l'intégralité des 12.500.000 obligations convertibles qu'il avait souscrites en juin 2019 en actions ordinaires de la Société. La conversion a été réalisée sur la base d'un cours de référence de 0,76 euro par action. Suite à cette opération, Invus détenait 20.591.259 actions et 42,29% du capital et des droits de vote de Sensorion.

Le 13 février 2020, Sofinnova Crossover I SLP a converti l'intégralité des 7.500.000 obligations convertibles qu'il avait souscrites en juin 2019 en actions ordinaires de la Société. La conversion a été réalisée sur la base d'un cours de référence de 0,76 euro par action. Suite à cette opération, Sofinnova Crossover I SLP détenait 11.822.258 actions et 20,19% du capital et des droits de vote de Sensorion.

Les capitaux propres s'élevaient à 28,7 millions d'euros au 30 juin 2020 comparé à 13,2 millions d'euros au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Sensorion s'élevaient à 30,7 millions d'euros contre 30,4 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Le 18 septembre 2020, Sensorion a levé avec succès un montant total brut d'environ 31 millions d'euros, avant déduction des commissions et des dépenses estimées, dues par la Société.

Sur la base de ses projections de dépenses, de sa position de trésorerie de 30,7 millions d'euros au 30 juin 2020 et du produit net issu de l'offre, la Société estime être en capacité de financer ses opérations jusqu'au second semestre 2022.

Sensorion a encore renforcé sa position financière fin septembre grâce à une augmentation de capital de 31 ME souscrite par des investisseurs de premier plan et réalisée avec une décote de 3,5% par rapport au cours moyen pondéré de l'action le jour précédant la fixation du prix de l'émission.

La réalisation de cette augmentation de capital a été soutenue, entre autres, par Invus Public Equities LP, Sofinnova Partners et WuXi AppTec, tous trois déjà actionnaires de Sensorion.

Stratégie et perspectives 2020 et 2021

La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre Réservée pour développer ses programmes de thérapie génique actuels (OTOF et USHER), élargir potentiellement son pipeline de thérapie génique, pour soutenir ses études cliniques et pharmacologiques dans le cadre du développement clinique du SENS-401, et pour ses besoins généraux.

Prochaines étapes attendues et calendrier envisagé :

Signature d'un accord de développement et de fabrication pour le programme de thérapie génique ciblant le gène OTOF au second semestre 2020

Données additionnelles chez des primates non humains pour le programme ciblant le gène OTOF au second semestre 2020

Résultats complémentaires d'études preuve de concept pré-cliniques pour le programme ciblant le syndrome d'Usher de Type 1 au second semestre 2020

Résultats de l'étude pré-clinique évaluant SENS-401 en combinaison avec une implantation cochléaire au second semestre 2020

Discussions avec les autorités réglementaires sur la potentielle initiation d'une étude clinique liée au programme ciblant le gène OTOF au premier semestre 2021

Résultats de l'étude clinique de Phase 2 évaluant SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine au milieu de l'année 2021

Potentielle initiation d'une étude clinique évaluant SENS-401 dans l'ototoxicité induite par le cisplatine au second semestre 2021

Sensorion suit de très près l'évolution pandémique de COVID-19 et gère activement son impact potentiel sur les activités de la Société.

"Nous avons observé un impact négatif sur le recrutement pour l'étude de phase 2 de SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine lors de la phase pandémique de COVID-19 ayant débuté au premier trimestre 2020, en raison de la repriorisation des ressources des services d'urgence et des restrictions de mouvements des populations. Afin de minimiser la surcharge des services de soin, d'assurer la sécurité des nouveaux patients, d'éviter les déviations majeures liées à des visites de suivi manquées et de minimiser les contacts entre les patients et les équipes d'investigation clinique, le recrutement de nouveaux patients dans l'étude a été temporairement suspendu puis a progressivement repris suite aux réductions des restrictions sociales. Il est délicat de prédire l'évolution de l'épidémie mais des restrictions locales pour les populations ou d'autres mesures gouvernementales pourraient impacter le futur recrutement de patients dans les sites participant à l'étude de phase 2 en cours" explique le groupe qui précise : "Concernant les patients suivis dans l'étude de phase 2 de SENS-401, il existe un risque qu'il soit impossible pour certains d'entre eux d'effectuer les visites de suivi prévues au protocole de l'étude. La Société cherche à diminuer ce risque par le biais de l'utilisation de téléconférences et de vidéoconférences".

De la même façon, dans le cadre de la collaboration avec l'Institut Pasteur il existe un risque de délai dans la réalisation de certaines études pré-cliniques de thérapie génique. Cela aurait pour effet de retarder l'obtention des résultats précliniques sur les deux programmes en cours.

Conformément aux recommandations gouvernementales, l'ensemble des collaborateurs pour lesquels l'activité chez Sensorion le permet ont été en télétravail jusqu'à juin 2020. La santé et la sécurité des collaborateurs de la Société est une priorité pour Sensorion.

"L'accord-cadre entre Sensorion et l'Institut Pasteur sur des programmes de thérapie génique fut un point d'inflexion majeur dans la croissance de la Société. Les premières données précliniques préliminaires positives issues du programme ciblant le gène OTOF renforcent le potentiel de ce partenariat, qui élargit notre pipeline et appuie notre objectif de devenir un leader dans le domaine des pertes d'audition. L'étude de phase 2 de SENS-401 dans la surdité neurosensorielle soudaine progresse et nous attendons des résultats au milieu de l'année 2021. Nous sommes heureux d'avoir levé avec succès 31 millions d'euros par le biais d'un placement privé sursouscrit en septembre. Dans ce cadre, nous avons eu le plaisir de voir des actionnaires existants, tels que Invus et Sofinnova Partners, nous renouveler leur soutien et d'accueillir de nouveaux investisseurs américains et européens de grande qualité. À la suite de ce financement, nous estimons que les fonds disponibles nous permettent d'avoir une continuité d'exploitation jusqu'au second semestre 2022" a commenté Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion.