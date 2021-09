Sensorion : au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 54,9 ME

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, les produits opérationnels de Sensorion s'élèvent à 1,6 millions d'euros qui incluent 1 million d'euros de Crédit Impôt Recherche 2021 (CIR) et 0,6 million d'euros de subventions relatives aux collaborations Audinnove (RHU) et Patriot (PSPC). La croissance des produits opérationnels d'une année sur l'autre de 0,7 ME s'explique par +0,5 million d'euros liées aux subventions, +0,1 million d'euros de CIR et +0.1 million d'euros d'avances remboursables.

Les charges opérationnelles augmentent de 39% passant de 5,6 millions d'euros au 30 juin 2020 à 7,8 millions d'euros au 30 juin 2021, principalement dû au développement des études préclinique et clinique de 2,3 millions d'euros et à la hausse de l'effectif dédié à la recherche, partiellement compensée par une baisse de 0,2 million d'euros des frais généraux et administratifs.

Les dépenses de recherche et développement augmentent de 64% passant de 3,7 millions d'euros au 30 juin 2020 à 6,0 millions d'euros au 30 juin 2021.

Les frais généraux diminuent de -9% passant de 1,9 millions d'euros au 30 juin 2020 à 1,7 millions d'euros au 30 juin 2021, principalement en raison de la baisse des frais de consultants et des voyages et déplacements.

Le résultat opérationnel au 30 juin 2021 s'élevait ainsi à -6,1 millions d'euros comparés à -4,7 millions d'euros l'année précédente.

Le résultat net s'élevait à -6,2 millions d'euros au 30 juin 2021 contre -4,7 millions d'euros au 30 juin 2020.

Le total des fonds propres s'élevait à 52,3 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 58,4 millions d'euros au 30 juin 2020 ; cette diminution correspond principalement à la perte du semestre pour -6,2 millions d'euros.

Au 30 juin 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 54,9 millions d'euros comparés à 62,3 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Sur la base de sa trésorerie à 54,9 millions d'euros et de ses prévisions de dépenses, la société estime qu'elle sera en mesure de financer ses activités jusqu'à la fin du second semestre 2022.

Au 30 juin 2021, la société employait 33 personnes.