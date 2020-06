Sensorion annonce sa participation à la Conférence Santé Européenne de Citi

(Boursier.com) — Sensorion, société biotechnologique et de thérapie génique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition annonce sa participation à la Conférence Santé Européenne de Citi, organisée les 16 et 17 juin 2020.

L'équipe de direction de Sensorion tiendra des réunions lors de l'évènement, qui se déroulera virtuellement du fait des restrictions de rassemblement en vigueur liées au COVID-19.