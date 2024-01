Sensorion annonce sa participation à la 47e rencontre annuelle de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie ARO

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce sa participation à la 47e rencontre annuelle de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO), qui se tiendra du 3 au 7 février 2024, à Anaheim, en Californie, aux Etats-Unis d'Amérique.

Laurent Désiré, Ph.D., Responsable du Développement Préclinique de Sensorion, assurera les présentations suivantes lors de la rencontre de l'ARO :

Type de présentation : Symposium sur l'essai clinique de la thérapie d'OTOF

Intitulé : "SENS-501, une thérapie génique pour la surdité autosomique récessive non-syndromique 9 (DFNB9)" (SENS-501 Gene Therapy for Autosomal Recessive Non-Syndromic Deafness 9 (DFNB9))

Date : Samedi 3 février 2024

Heure : 10h-12h PST

Salle : Platinum Salon 5

Type de présentation : Présentation au podium, Session 13

Intitulé : "Evaluation d'une thérapie génique basée sur un vecteur Adéno-Associé (GJB2-GT) pour la surdité non-syndromique 1 (DFNB1) chez le singe cynomolgus" ( Assessment of an Adeno Associated Vector-Based Gene Therapy (GJB2-GT) for the Non-Syndromic Deafness 1 (DFNB1) in Cynomolgus Monkeys )

Date : Lundi 5 février 2024

Heure : 14h30-14h45 PST

Salle : Platinum Salon 5

Type de présentation : première session de présentation de poster

Intitulé : "Premiers acteurs impliqués dans l'ototoxicité induite par le cisplatine et dans la protection qu'offre le SENS-401 dans les cultures d'organes intacts" (Early Players Involved in Both Cisplatin-Induced Ototoxicity and SENS-401 Protection in Intact Organ Cultures )

Numéro de Poster : S61

Date : Samedi 3 février 2024

Heure : 13h-14h PST

Salle : Marquis Ballroom

Type de présentation : seconde session de présentation de poster

Intitulé : "Approche chirurgicale pour une injection intra-cochléaire d'AAVs sécurisée chez les Macaca Fascicularis" (Surgical Approach for a Safe Intra-Cochlear Injection of AAVs in Macaca Fascicularis )

Numéro de Poster : SU57

Date : Dimanche 4 février 2024

Heure : 13h15-14h15 PST

Salle : Marquis Ballroom

Ce poster sera co-présenté avec le Professeur Jérôme Nevoux, M.D., Ph.D., Institut de l'Audition, centre de recherche de l'Institut Pasteur

Type de présentation : seconde session de présentation de poster

Intitulé : "Développement préclinique de SENS-501 en tant que thérapie génique à base de vecteur Adéno-Associé pour le traitement de la surdité autosomique récessive non-syndromique 9 (DFNB9)" (Preclinical Development of SENS-501 as a Treatment for the Autosomal Recessive Non-Syndromic Deafness 9 (DFNB9) Using an Adeno Associated Vector-Based Gene Therapy )

Numéro de Poster : SU56

Date : Dimanche 4 février 2024

Heure : 14h15-15h15 PST

Salle : Marquis Ballroom.