Sensorion annonce qu'Invus a converti la totalité de ses obligations convertibles en actions ordinaires

(Boursier.com) — Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition annonce qu'Invus Public Equities LP a converti en actions ordinaires l'ensemble des obligations convertibles qu'il avait souscrites en juin 2019.

"Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis en 2019 par l'équipe de direction de Sensorion. De nombreux résultats ont été obtenus : la situation financière de l'entreprise a été nettement renforcée grâce à deux levées de fonds successives, la plateforme scientifique a été enrichie suite à la signature du contrat cadre avec l'Institut Pasteur et le développement clinique du SENS-401 est en cours. La situation financière de la société permet désormais d'attirer de nombreux talents pour faire avancer son portefeuille thérapeutique. Invus est déterminé à soutenir Sensorion dont l'ambition est de devenir un leader mondial dans le domaine de l'oreille interne, grâce à sa plateforme scientifique unique, et d'offrir des traitements innovants aux patients. La conversion des obligations convertibles souscrites par Invus est un signe supplémentaire de la confiance que nous apportons à l'équipe de Sensorion et nous attendons avec intérêt les avancées clés à venir en 2020 concernant SENS-401 et les programmes de thérapie génique", déclare Khalil Barrage, Partner d'Invus

Invus Public Equities LP a converti en actions ordinaires de la Société l'intégralité des 12.500.000 obligations convertibles qu'il avait souscrites en juin 2019. La conversion desdites OC a été réalisée conformément aux modalités des OC sur la base d'un cours de référence correspondant à la valeur la moins élevée entre 1,3662 euros et la moyenne pondérée par les volumes des cours de séance de bourse pendant une période de trois mois se terminant la séance de bourse précédant la date de conversion, soit 0,76 euro.

Le nombre d'actions ordinaires émis par la Société en conséquence de ladite conversion est de 16.447.368 et ces actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes (Code ISIN FR0012596468). Invus Public Equities LP détient à la suite de la conversion des OC 20.591.259 actions ordinaires de la Société représentant 42,29% du capital et des droits de vote de la Société.