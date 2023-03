Sensorion annonce le programme de sa journée 'R&D' consacrée à la thérapie génique pour les maladies de l'oreille interne

(Boursier.com) — Sensorion , société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour l'oreille interne, annonce le programme de sa journée R&D, qui se tiendra le jeudi 6 avril 2023, à 14h CEST.

L'évènement se tiendra à l'Institut de l'Audition, centre de l'Institut Pasteur, situé au 63, rue de Charenton, 75012 à Paris, en France. Une retransmission en direct et un replay de la présentation seront également disponibles.

L'équipe de direction de Sensorion, dont notamment Nawal Ouzren, Directrice Générale, le Docteur Géraldine Honnet, Directrice Médicale, Laurent Désiré, Ph.D, Directeur du Développement Préclinique et Christine Le Bec, Ph.D, Directrice CMC Thérapie Génique, fera le point sur les plans de développement de la Société et les jalons attendus en 2023.

L'évènement comprendra également des présentations de cliniciens et de scientifiques internationaux de renom du domaine de l'audition, qui porteront sur les besoins du patient, le paysage thérapeutique et le marché ainsi que l'approche chirurgicale propres aux secteurs clés des formes monogéniques héréditaires de surdité.

Cette journée 'R&D Day' accueillera les intervenants suivants :

Le Professeur Christine Petit, M.D., Ph.D., Professeur émérite au Collège de France, Professeur de " Classe Exceptionnelle " à l'Institut Pasteur, Directrice du laboratoire d'innovation en thérapies de l'audition, à Paris, en France;

Barbara Kelley, Directrice de l'Association Américaine des Malentendants (Hearing Loss Association of America, HLAA), la principale association nationale américaine pour la représentation des personnes souffrant de troubles de l'audition, à Washington DC, aux Etats-Unis;

Le Professeur Natalie Loundon, M.D., Ph.D., Directrice du Centre de Recherche en Audiologie pédiatrique, Chirurgien tête et cou et ORL (oto-rhino-laryngologie) pédiatrique à l'Hôpital Necker Enfants Malades, AP-HP, à Paris, en France.

Programme de la Journée R&D :

-Discours d'ouverture (Nawal Ouzren)

-Introduction générale à la perte auditive (Barbara Kelley)

-Perte auditive et thérapie génique (Pr Christine Petit)

-Vers un essai clinique de thérapie génique pour OTOF-GT (Géraldine Honnet)

-OTOF-GT, le programme de thérapie génique le plus avancé de Sensorion (Pr Natalie Loundon et Laurent Désiré)

-Production de vecteurs Adéno-Associés (Christine Le Bec)

-Programme GJB2-GT (Laurent Désiré)

-Session de questions - réponses.