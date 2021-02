Sensorion annonce la présentation de trois posters

(Boursier.com) — Sensorion annonce la présentation de trois posters lors de la réunion virtuelle de mi-février 2021 de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO). Parmi eux, un poster sera présenté sur les preuves précliniques du SENS-401, soutenant le protocole de traitement utilisé dans l'essai clinique de la société concernant la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).

Le poster, "SENS-401 réduit efficacement la perte auditive due à un traumatisme acoustique sévère chez les rats Wistar mâles avec une administration deux fois par jour retardée jusqu'à 7 jours" démontre que SENS-401 apporte des avantages thérapeutiques significatifs chez les rats présentant une perte auditive grave lorsqu'il est administré avec un délai pouvant aller jusqu'à 7 jours après le traumatisme initial ayant provoqué la perte auditive.

SENS-401 est la petite molécule de Sensorion, en phase 2 pour le SSNHL et un second essai clinique sera lancé au second semestre 2021 pour traiter l'ototoxicité induite par le cisplatine (CIO).

Le poster sur SENS-401 est l'une des trois présentations de Sensorion qui seront réalisées au cours de la réunion virtuelle de mi-février 2021 de l'ARO qui se déroulera du 20 au 24 février 2021.